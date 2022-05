Lautaro Martinez dice no alla cessione! E anche Inzaghi lo blocca – CdS

L’Inter in questa sessione di mercato deve rinforzare la rosa cercando di far quadrare come sempre i bilanci. Per farlo servirà cedere un big che però non dovrebbe essere Lautaro Martinez.

VOLONTA’ – Come Romelu Lukaku ha deciso di lasciare il Chelsea per tornare all’Inter, Lautaro Martinez sta facendo di tutto pur di rimanere a Milano e non essere ceduto. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina, l’attaccante argentino non intende andarsene e anche il tecnico, Simone Inzaghi, lo vuole tenere a tutti i costi. Certo, di fronte poi c’è l’esigenza di far cassa. Se Bastoni è l’indiziato numero uno (vedi articolo) dall’altra c’è anche una società che, di fronte a un’offerta irrinunciabile, saluterà Lautaro Martinez. Tutto è in divenire ma la volontà di tecnico e giocatore qualcosa conterà no?

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti