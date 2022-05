Bastoni, salgono le quotazioni per lasciare l’Inter in estate – CdS

L’Inter segue sempre con attenzione il sogno Romelu Lukaku ma è ben consapevole che prima, servirà salutare qualcuno. Il nome più indiziato per dire addio è quello di Alessandro Bastoni con le sue quotazioni che salgono sempre di più.

QUOTAZIONI – L’indiziato numero uno, pronto a lasciare l’Inter per far cassa e salvaguardare i bilanci, è Bastoni. Secondo il Corriere dello Sport, il centrale mancino nerazzurro è nel mirino del Tottenham di Antonio Conte ma anche del Manchester United del futuro tecnico ten Hag. Insomma, tutto porta a pensare che sia Bastoni l’uomo sacrificabile in casa Inter. Certo, se ci fosse la possibilità non si venderebbe nessuno, ma dato che l’Inter ha bisogno di far quadrare i bilanci…

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti