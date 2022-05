Bremer, Inter fiduciosa ma Cairo spera nell’asta folle e impensabile – CdS

L’Inter ha nel mirino il miglior difensore della Serie A appena terminata: Bremer. Il centrale del Torino ha rinnovato sì con i granata nei mesi passati ma ha già le valigie in mano.

DESTINAZIONE – L’Inter vuole rinforzarsi in questa sessione di mercato e, per farlo, ha un nome in testa da mesi per il reparto difensivo: Bremer. Il miglior difensore della Serie A appena conclusa è promesso sposo dell’Inter con Cairo e il Torino però che sparano cifre esorbitanti. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la valutazione di Bremer è di 50 milioni di euro. Una follia se si pensa che, nel contratto del brasiliano, c’è una clausola rescissoria che permetterebbe al difensore di lasciare il Torino da gennaio 2023 a meno di 15 milioni di euro. Insomma, l’Inter lo vuole ma alle sue condizioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti