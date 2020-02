Lautaro Martinez, tre big d’Europa sul 10 dell’Inter. Retroscena rinnovo

Lautaro Martinez è uno dei migliori giocatori dell’Inter di questa stagione, e le sue prestazioni attirano le big d’Europa. Il sito del “Corriere della Sera” ne dà tre sull’argentino, svelando il motivo per cui non sia arrivato il rinnovo di contratto.

CLAUSOLA DA RIMUOVERE – Chi vuole Lautaro Martinez può pagare all’Inter centoundici milioni di euro, in un’unica soluzione, fra l’1 e il 15 luglio. Questo è uno scenario nel quale la dirigenza non potrebbe farci niente (se non prendere tanti soldi da poter reinvestire su un sostituto), toccherebbe al giocatore decidere se accettare o meno. Il “Corriere della Sera” cita Barcellona, Chelsea e Real Madrid come interessate all’argentino, con Lionel Messi “sponsor” per i catalani. Il Barça però non vorrebbe pagare la clausola, sarebbe disposto a valutarlo anche di più in modo da inserire una parziale contropartita (uno o più giocatori).

MANCATO RINNOVO – Negli scorsi mesi si era parlato di un prolungamento per Lautaro Martinez, con ritocco dell’ingaggio e soprattutto rimozione della clausola. Le trattative al momento non sembrano essere in corso, nonostante l’argentino avesse chiesto cinque milioni di euro netti a stagione. Il quotidiano milanese lancia un retroscena: sembra che Antonio Conte, al momento del suo arrivo, abbia detto a Giuseppe Marotta di congelare i rinnovi in attesa di aver valutato la rosa. Di certo, però, non potrà essere rimasto deluso dal rendimento del Toro: da qui a fine stagione la situazione può cambiare. Anche perché, fino all’1 luglio, Lautaro Martinez certo non potrà essere ceduto senza l’OK dell’Inter.

