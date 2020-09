Lautaro Martinez-Barcellona, in Spagna si arrendono: tre alternative

Lautaro Martinez Inter-Napoli

Lautaro Martinez al Barcellona non si farà, e non è certo una notizia che può dispiacere i tifosi dell’Inter. Dopo l’incontro del pomeriggio con i suoi agenti, Beto Yaqué e Rolando Zarate (vedi articolo), l’argentino rimarrà in nerazzurro: dovrà capirlo anche il quotidiano Sport, che parla solo di “complicazioni”.

NON VA VIA! – Negli ultimi sei mesi Lautaro Martinez è stato l’uomo copertina della stampa catalana. Si è sempre detto che era fatta, a volte con valutazioni fuori da ogni logica, ma nelle ultime ore sono arrivate le smentite ormai definitive: resterà all’Inter. Anche Sport, che tanto aveva insistito, deve correggere il tiro nella prima pagina di oggi: “Lautaro Martinez si complica. Il Barcellona non vuole chiudere l’operazione finché non si materializzeranno le uscite. Gli agenti proseguono a Milano, senza riuscire ad abbassare il prezzo del giocatore. Il Real Madrid (smentito a sua volta dall’agente, ndr) e il Manchester City sono attenti se il Barcellona dovesse fallire nel suo intento. Memphis Depay, Antoine Griezmann e Ansu Fati, le opzioni per essere il numero 9 del Barça. Arturo Vidal va via: si trasferisce all’Inter”.