Serie A 2020-2021, ufficiali gli stadi “di casa” delle società. Un cambio

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

La Serie A 2020-2021 prenderà il via sabato con i primi due anticipi (vedi calendario). Le squadre hanno consegnato la lista degli stadi per le gare interne, con una modifica rispetto al solito: si tratta del debuttante Spezia, che ha indicato il Manuzzi di Cesena perché al Picco sono in corso i lavori di adeguamento.



SERIE A 2020-2021 – GLI STADI UFFICIALI

Atalanta – Gewiss Stadium, Bergamo

Benevento – Stadio Ciro Vigorito, Benevento

Bologna – Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

Cagliari – Sardegna Arena, Cagliari

Crotone – Stadio Ezio Scida, Crotone

Fiorentina – Stadio Artemio Franchi, Firenze

Genoa – Stadio Luigi Ferraris, Genova

Inter – Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Juventus – Allianz Stadium, Torino

Lazio – Stadio Olimpico, Roma

Milan – Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Napoli – Stadio San Paolo, Napoli

Parma – Stadio Ennio Tardini, Parma

Roma – Stadio Olimpico, Roma

Sampdoria – Stadio Luigi Ferraris, Genova

Sassuolo – Mapei Stadium, Reggio Emilia *

Spezia – Orogel Stadium Dino Manuzzi, Cesena *

Torino – Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

Udinese – Dacia Arena, Udine

Verona – Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona

* stadio indicato al momento dell’iscrizione alla Serie A 2020-2021