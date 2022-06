Lautaro Martinez: «Ancora non mi è stato comunicato nulla, voglio restare all’Inter!»

Lautaro Martinez manda segnali all’Inter, che in estate potrebbe sacrificare un altro top player per far quadrare i conti. L’attaccante argentino, intervistato in zona mista al termine di Italia-Argentina a Londra, fa capire le sue intenzioni. E allo stesso tempo lascia la palla alla società nerazzurra

VOGLIA NERAZZURRA – Alla domanda sul suo futuro all’Inter, se resta o meno, Lautaro Martinez dimostra di non avere dubbi: «Sì, ho grande voglia di restare. Per ora non mi è stato comunicato niente e io voglio continuare all’Inter». Dopo le parole del connazionale Paulo Dybala (vedi dichiarazioni) e in attesa di novità sul fronte Romelu Lukaku (vedi focus), l’Inter deve fare i conti anche con il desiderio di Lautaro Martinez. Ed è un desiderio legittimo. Non succede così spesso di notare questo attaccamento ai colori, alla maglia e alla propria squadra…