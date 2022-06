Lukaku pressa, Dybala aspetta, Lautaro Martinez dimostra: Inter, è così facile

Lukaku vuole tornare all’Inter, Dybala non vede l’ora di fare il trasloco da Torino a Milano e Lautaro Martinez non vuole muoversi da qui. La situazione in attacco in casa nerazzurra è ben delineata ma non tutti i conti tornano, al momento, tra bilancio e mercato. Eppure sembra facile definire le priorità, ora che il tempo inizia a stringere e bisogna mettere nero su bianco

TRE (PER DUE?) – Il mercato dell’Inter si sta concentrando sull’attacco, dov’è prevista una rivoluzione. Da una parte c’è il grande ex, Romelu Lukaku, desideroso di tornare a Milano sebbene il Chelsea abbia l’ultima parola. Dall’altra c’è l’avversario più temuto negli ultimi anni, Paulo Dybala, scaricato dalla Juventus e desideroso di rimettersi in gioco proprio in maglia nerazzurra. E nel frattempo Lautaro Martinez, unico attualmente di proprietà nerazzurra, fa vedere a livello internazionale quanto vale. Non c’è molto di cui discutere o a cui pensare. Il pressing di Lukaku per tornare in prestito e soprattutto con ingaggio dimezzato fa piacere. L’attesa di Dybala per far sì che l’Inter metta a posto i suoi conti prima di firmare a parametro zero è da tenere in considerazione. Ma è la dimostrazione di Lautaro Martinez, in campo e fuori, che deve togliere ogni dubbio all’Inter. E deve ufficializzare le mosse nerazzurre per l’attacco.

ORDINE DI IMPORTANZA – Al centro del progetto tecnico nerazzurro deve rimanere il classe ’97 argentino, altra che plusvalenza. Poi gli si dovrà affiancare il connazionale classe ’93 Dybala, che è più di un’occasione di mercato oggi. E Lukaku? Spiace per il classe ’93 belga ma la mega-operazione per tornare in Italia non può essere un pensiero/problema per l’Inter. Fosse possibile, magari sistemando anche Edin Dzeko (vedi editoriale), sarebbe un capolavoro. Non c’è altro tempo da perdere. Soprattutto se “uno esclude l’altro” e ci fosse spazio solo per due su tre. Guai a confondere le priorità però, Inter: Lautaro Martinez è il presente e il futuro, Dybala può essere il futuro, Lukaku è solo il passato e l’eventuale futuro dipenderà solo da lui. Fa’ in fretta!