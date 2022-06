Dybala: «Mi piacerebbe giocare in Liga o Premier, ma sono felice in Italia…»

L’Italia di Roberto Mancini ieri ha perso 3-0 la Finalissima contro l’Argentina. In gol anche Paulo Dybala in pieno recupero, obiettivo dell’Inter per questo calciomercato. Ecco le sue parole.

FUTURO – L’Inter segue Paulo Dybala, lo corteggia ma non può ancora affondare il colpo. Lo farà solo quando Alexis Sanchez lascerà Milano. Intanto però, dopo la vittoria per 3-0 contro l’Italia con la sua Argentina con tanto di gol, ha parlato a Espn la Joya. Le sue parole riportate da Fabrizio Romano. «Futuro? Sono abbastanza calmo, le persone che lavorano con me si prendono cura di tutto. In Italia sono a mio agio. Mi piacerebbe scoprire nuovi campionati come la Premier League, la Liga Spagnola…ma sono molto felice in Italia».

Fonte: Fabrizio Romano