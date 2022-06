Inter, per la fascia Bellanova in pole. Non il solo: un altro nome nella lista

L’Inter, dopo la partenza di Perisic direzione Tottenham, è al lavoro per rinforzare le corsie esterne. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, in pole ci sarebbe Raoul Bellanova del Cagliari. Ma, il classe 2000, non è il solo sul taccuino della dirigenza nerazzurra

IN POLE – L’Inter è alla ricerca di un esterno che possa alternarsi con Gosens, Dumfries e Darmian. Secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com il nome in cima alla lista del club nerazzurro è quello di Raoul Bellanova, classe 2000 ed in forza al Cagliari con cui, nell’ultima stagione, ha collezionato 31 presenze segnando un gol e fornendo due assist. Il club nerazzurro è pronto a sedersi ad un tavolo con il club sardo per trattare per il giocatore che, però, non è l’unico sul taccuino dei dirigenti. Si segue con attenzione, infatti, anche Destiny Udogie dell’Udinese: al momento, però, è troppo alta la richiesta fatta dal club friulano.

Fonte: Gianlucadimarzio.com