VIDEO – Gol più bello dell’Inter a maggio 2022: ecco i risultati!

I lettori di Inter-News.it hanno votato il sondaggio per eleggere il gol nerazzurro più bello del mese di maggio 2022. Ecco i risultati e il video.

INIZIO DELLE DANZE – La stagione 2021/22 dell’Inter si chiude a maggio, con la vittoria della Coppa Italia. In una finale thriller contro la Juventus, ad aprire le danze è Nicolò Barella dopo appena cinque minuti. Il 23 nerazzurro trova il gol del vantaggio con un fantastico tiro a giro dal limite dell’area, che si infila all’incrocio e non lascia scampo. Per i nostri lettori si tratta del gol più bello segnato dall’Inter nell’ultimo mese, premiato col 43,75% dei voti. Rivediamo la prodezza di Barella al minuto 0:21 di questo video:

Video highlights di Juventus-Inter (2-4 dts) dal canale ufficiale del club

ALTRI RISULTATI – Nella finale contro la Juventus, arriva un altro gol grandioso. Che chiude i conti e porta la firma dell’ex nerazzurro Ivan Perisic. Il croato – ora al Tottenham – raccoglie il 31,25% delle preferenze. Chiude il podio Lautaro Martinez: il gol del 2-2 al volo contro l’Empoli ottiene il 18,75% dei voti. E infine il Toro si prende anche il quarto posto, sempre con un gol al volo contro l’Empoli (quello del 3-2, il più bello per il 6,25% dei nostri lettori).