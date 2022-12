La Juventus setaccia il mercato svincolati: Smalling conteso con l’Inter – TS

La Juventus è alla ricerca di giocatori per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. Oltre al nome di Milinkovic-Savic, da sempre vicino ai bianconeri, Il Ds Cherubini valuta Chris Smalling a parametro zero. Sul difensore inglese c’è anche l’Inter

DUELLO – La Juventus si prepara al mercato di gennaio. I bianconeri valutano possibili nuovi ingressi, a fronte di alcune uscite. Nel primo mese del nuovo anno, il Ds Federico Cherubini valuterà anche dei profili in scadenza a giugno. Tra questi c’è il nome di Chris Smalling, difensore della Roma in bilico tra il rinnovo e l’addio a zero. I bianconeri dovranno fronteggiare la concorrenza dell’Inter, interessata al profilo del centrale inglese.

Fonte: TuttoSport – s.l.