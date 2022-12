Hakimi rischia di essere il Roberto Carlos della Gen Z: Inter, vietato illudersi!

Achraf Hakimi e l’Inter tornano ad essere protagonisti all’interno delle stesse voci di mercato. Ma il ritorno del marocchino sembra molto più complicato di quello di Romelu Lukaku.

NOSTALGIA NERAZZURRA – Dopo Romelu Lukaku, anche Achraf Hakimi sogna di rivestire i colori dell’Inter. Entrambe le grosse cessioni dell’estate 2021 post-Scudetto sono rimaste legatissime ai colori nerazzurri. E pare che anche l’esterno del PSG abbia un desiderio di ritorno, già diventato realtà per Big Rom (qui l’ultimo aggiornamento). Al momento sono solo suggestioni – deboli – di mercato, ma di sicuro Hakimi non fa nulla per smentirle. E lo si è visto dopo la vittoria del Marocco contro la Spagna, agli ottavi dei Mondiali di Qatar 2022 (qui l’articolo). Dopo un anno e mezzo, quindi, il nome di Hakimi torna in orbita Inter. Anche se in realtà non se n’era mai andato.

MAI PIÙ SENZA – Nel mondo Inter, lo scontro generazionale tra Boomer e Gen Z si gioca sulle fasce. Per certi versi, Achraf Hakimi rappresenta per la nuova generazione del tifo nerazzurro ciò che Roberto Carlos rappresentò per quella precedente. Proprio come il brasiliano, anche il marocchino è stato un giocatore spartiacque, con un prima e un dopo. Ed ha seguito circa la stessa evoluzione. Semi-sconosciuto fino all’arrivo a Milano, imprescindibile nel giro di pochi mesi, rimpianto come non mai già pochi giorno dopo l’addio, arrivato dopo una sola stagione. Tanto Hakimi quanto Roberto Carlos hanno lasciato un vuoto apparentemente incolmabile, anche se sulle fasce opposte del campo nerazzurro. Ma ora i tifosi più giovani possono sperare in ciò che ai loro padri venne precluso.

Ritorno di Hakimi all’Inter? Tre motivi per non illudersi

SOSTENIBILITÀ/1 – Nel (nuovo) legame tra Hakimi e l’Inter i sentimenti prevalgono di molto sulla razionalità, specie da parte del giocatore. Ma in un affare di mercato contano anche altri fattori, in primis la sostenibilità economica. Parlando quindi di cifre, il numero 2 del Marocco e del PSG attualmente guadagna 8 milioni di euro netti a stagione. Ben 3 in più di quanti ne ha guadagnati nella stagione 2020/21 con l’Inter. Il suo ritorno non si incastra quindi bene con la politica di riduzione graduale del monte ingaggi avviata dalla società nerazzurra.

SOSTENIBILITÀ/2 – Passiamo poi alla formula. Il ritorno di Hakimi all’Inter a titolo definitivo è fuori discussione. Al termine di questa stagione, il suo valore nel bilancio del PSG sarà di 40,2 milioni di euro. Cifre sulle quali la dirigenza nerazzurra non valuta nemmeno di sedersi a parlare. E anche l’eventuale cessione di Denzel Dumfries, in uno strano valzer degli esterni numero 2 dell’Inter, non basterebbe certo a coprire l’intero acquisto del marocchino. Dumfries che, tra l’altro, guadagna 2,5 milioni di euro all’anno, meno di un terzo rispetto al laterale del PSG.

SOSTENIBILITÀ/3 – Infine, prendiamo in considerazione il terzo attore protagonista dell’eventuale ritorno di Hakimi all’Inter. Il PSG, l’attuale squadra dell’esterno marocchino. La squadra della capitale francese è solitamente una bottega cara. Anzi, i capitolini difficilmente cedono i loro pezzi pregiati. Se poi guardiamo al rapporto diretto tra Inter e PSG, questi ultimi hanno già fatto un grosso favore ai nerazzurri nel passato recente (50 milioni per Mauro Icardi). Aggiungiamo a ciò che, a differenza di Lukaku, Hakimi dimostra il suo amore per l’Inter in modo molto più timido. Senza per questo rompere del tutto con l’ambiente parigino. Non sussistono quindi motivi concreti per credere nella fattibilità di un ritorno di Hakimi a Milano.