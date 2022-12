Thuram, la Juventus ci prova ma Inter in vantaggio! Contatti avviati – CdS

Thuram ha sei mesi e mezzo residui di contratto col Borussia Monchengladbach ed è da escludere che rimanga in Germania. La Juventus ci prova ma per il Corriere dello Sport l’Inter è avanti.

CONCORRENZA BASSA – La Juventus secondo i giornali cerca diversi giocatori sul mercato, nonostante gli sviluppi societari delle ultime settimane. Fra i nomi fatti anche quello di Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto al 30 giugno. Per lui il Corriere dello Sport dice che la dirigenza bianconera ha avviato i contatti, ma l’Inter è in netto vantaggio. E può chiudere per Thuram a parametro zero.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice