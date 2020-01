Kurzawa-Inter, l’Arsenal spegne i rumors: indennizzo al PSG, affare veloce

Kurzawa è al centro del mercato, considerando il suo contratto in scadenza con il PSG a fine stagione. Il terzino è accostato a Inter e Milan, ma i nerazzurri cercherebbero di trattare il francese solo per giugno a parametro zero. L’Arsenal, invece, cerca di chiudere subito l’accordo, come riporta il London Evening Standard

VERSO LA PREMIER LEAGUE – L’Inter segue con attenzione la situazione di Layvin Kurzawa, ma il terzino sembra destinato all’Arsenal. I Gunners sono il club che maggiormente si è interessato al laterale, pronti a prenderlo già a gennaio. Il calciatore piace alle milanesi a parametro zero, ma ora la società londinese sta accelerando. Pronto un indennizzo al PSG per chiudere subito l’operazione: la trattativa sta procedendo velocemente.