Esposito tesoro Inter: “Mio padre? Zero pressione. L’ho detto, sono avanti”

Esposito ha parlato ai microfoni di DAZN in occasione del programma “Piedi X terra”. Stasera è stata trasmessa una piccola anticipazione dell’intervista. L’attaccante dell’Inter (vedi notizia sul possibile prestito) ha descritto il significato di un tatuaggio in particolare e il rapporto padre/calcio

TALENTO E PRESSIONE – Sebastiano Esposito sicuro e convinto non solo con l’Inter in campo, ma anche in sede di intervista: «Tatuaggio? Ne ho tre. Uno in particolare? Ama il tuo sogno anche se ti tormenta, frase di D’Annunzio. Ma si fa in quinta, tu sei in quarta? Te l’ho detto che sono avanti (ride, ndr.). Pesa il fatto di essere figlio di calciatore? Non ha creato, perché, a parte che ha fatto ben poco da calciatore, visto che ha vissuto il calcio, non mi ha mai creato pressioni. E’ stato sempre al di fuori di questo».