Esposito a cena con gli agenti: un segnale sul prestito per l’Inter?

Esposito è stato accostato questa sera a un’altra squadra di Serie A (vedi articolo). Proprio poco fa l’attaccante classe 2002 ha pubblicato, con una storia sul suo account Instagram, la foto di lui a cena con gli agenti. Un segnale del suo imminente trasferimento in uscita dall’Inter?

DECISIONE SUL PRESTITO – Sebastiano Esposito potrebbe vedere il suo minutaggio ridotto con l’arrivo di Olivier Giroud e il rientro di Alexis Sanchez. Per questo all’Inter stanno arrivando richieste di prestito, che i nerazzurri valuteranno. Una è quella della SPAL, come riportato questa sera da Gianluca Di Marzio. Il classe 2002, attraverso una storia pubblicata sul suo account ufficiale Instagram, ha fatto vedere di essere a cena con i suoi agenti (Augusto Carpeggiani, Claudio Dal Gusto e Alessio Quarta). Per Esposito in arrivo un’esperienza in Serie A ma lontano dall’Inter?