Kurzawa piace a Inter e Milan, affare a zero. Juventus defilata: le ultime

Condividi questo articolo

Kurzawa negli ultimi giorni sembrava a un passo dall’Arsenal, ma continuano i rumors sul terzino anche in ottica italiana. L’affare a parametro zero attira l’attenzione di Inter e Milan, pronte a sfidarsi per il francese. La Juventus attualmente appare defilata. Di seguito le ultime novità riportate da Gianluigi Longari su “Sportitalia”

AFFARE DA SEGUIRE – Layvin Kurzawa in cerca di squadra. Il laterale è in scadenza di contratto con il PSG e potrebbe approdare in Italia. Inter e Milan restano molto attente alla situazione del terzino che piace a entrambi i club milanesi. Da considerare anche i bassi costi di partenza dell’affare, dato che se ne parlerebbe solo a parametro zero. Il calciatore è stato accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane, ma ora i bianconeri sembrano abbastanza freddi.