Kumbulla, Verona ha individuato un sostituto: occhi puntati su ex Inter – CM

Kumbulla è nel mirino dell’Inter, che non ha ancora chiuso l’affare (vedi articolo). Secondo quanto rivelato dal “calciomercato.com”, il Verona è già alla ricerca di un sostituto e i fari sono puntati su ex Inter. Di seguito tutti i dettagli

SOSTITUTO – Marash Kumbulla è nel mirino dell’Inter che in questo momento ha come priorità cessioni importanti e quindi non ha ancora potuto chiudere l’affare. Il Verona, però, è già alla ricerca di un sostituto: la scelta sarebbe caduta sull’ex interista Davide Bettella, che i nerazzurri hanno venduto all’Atalanta, la quale a sua volta lo ha dato in prestito al Pescara.

OSTACOLI – L’Inter conserva un diritto di riacquisto su Bettella, ceduto per 7 milioni: per riportarlo a Milano ne servirebbero 11-12 milioni. Piero Ausilio e Beppe Marotta hanno già comunicato al Verona di non aver intenzione di esercitare il diritto, lasciando dunque strada libera. A questo punto gli ostacoli per il club veneto sono due: l’Atalanta non vuole perdere il controllo del giocatore e lo stesso Bettella non è convinto della destinazione.