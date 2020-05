Vagiannidis a un passo dall’Inter: girato al Verona nell’affare Kumbulla? – SI

Vagiannidis è molto vicino all’Inter. Il giovane terzino del Panathinaikos, in scadenza di contratto, potrebbe essere subito girato al Verona, con cui i nerazzurri hanno in piedi il discorso relativo a Kumbulla. Lo riporta SportItalia

INTRECCIO – Georgios Vagiannidis a parametro zero sembra un’operazione in dirittura d’arrivo per l’Inter. Il giocatore greco, classe 2001, non dovrebbe però far parte della rosa della prima squadra nerazzurra nella prossima stagione. L’ipotesi prestito in Italia prende sempre più corpo, con il Verona dato in pole. L’Inter, con gli scaligeri, ha ancora in sospeso la trattativa per il difensore Marash Kumbulla. Le due operazioni potrebbero essere collegate.

