Lukaku: “Le critiche? Non posso controllarle, concentrato solo sul lavoro”

Lukaku ha risposto alle domande dei tifosi prima su Twitter (vedi articolo) e poi su Instagram. Il centravanti dell’Inter svela come affronta le critiche e cosa gli piace dell’Italia. Di seguito le sue risposte

CONCENTRATO – Romelu Lukaku ha deciso di rispondere alle domande dei tifosi, prima su Twitter e poi su Instagram. Il numero 9 dell’Inter svela come affronta le critiche: «Io sono solo concentrato sul lavoro e sugli allenamenti. Non posso controllare ciò che succede fuori». E su cosa ama di più dell’Italia rispetto all’Inghilterra, non ha dubbi: «L’amore della gente».