Kumbulla, Inter avanti a tutti. Juventus c’Ã¨ ma caso diverso da Kulusevski

Kumbulla, Inter avanti a tutti. Juventus c’è ma caso diverso da Kulusevski

Nuove conferme da parte di Gianluca Di Marzio su un possibile inserimento prepotente della Juventus sull’obiettivo dell’Inter, Marash Kumbulla

JUVENTUS – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, non ci sarebbe stato un’irruzione da parte della Juventus su Marash Kumbulla, come stamani riferito da “La Stampa”. O meglio, i bianconeri avrebbero sondato il terreno per il difensore del Verona per capire la fattibilità dell’operazione. Al momento però niente assalto né “caso Kulusevski bis”, anche perché all’interno dell’organico di Maurizio Sarri ci sono cinque centrali.

INTER – Dal canto suo invece, l’Inter sarebbe in vantaggio su tutte le pretendenti. La trattativa tra la società nerazzurra e quella scaligera starebbe proseguendo. In particolare si starebbe trattando non tanto su contropartite tecniche quanto sulle questioni economiche.