Coppa Italia, Napoli-Inter e Juventus-Milan: pronostico finale di Zazzaroni

Condividi questo articolo

Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”, Ivan Zazzaroni ha pronosticato le due squadre in finale di Coppa Italia dopo Napoli-Inter e Juventus-Napoli

PRONOSTICO – Questo il pronostico di Ivan Zazzaroni per la finale di Coppa Italia a seguito delle semifinali Napoli-Inter e Juventus-Napoli. «Dovrebbe essere la finale teoricamente con la vittoria di 1-0 del Napoli (all’andata, ndr), Juventus-Napoli. Nel Milan non c’è Ibrahimovic, non c’è Theo Hernandez che è squalificato e anche un altro che non mi ricordo più (Castillejo, ndr)».