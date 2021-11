Kostic-Inter, il cambio di agente potrebbe facilitare la trattativa − SM

Kostic rimane un giocatore interessante per l’Inter. I dirigenti nerazzurri vorrebbero portarlo in estate a Milano per ereditare la fascia sinistra. Intanto, il serbo ha cambiato procuratore

CAMBIO AGENTE − L’Inter guarda alle ali del futuro e tra queste rientra Filip Kostic. Il laterale dell’Eintracht Francoforte è finito nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, i quali vorrebbero portarlo a Milano per fargli ereditare la fascia sinistra del possibile partente Ivan Perisic. In attesa di intavolare una vera e propria trattativa con il club tedesco, Kostic ha cambiato il suo agente. Come riporta Sport Mediaset, il nuovo rappresentante del serbo è Alessandro Lucci, già procuratore degli interisti Edin Dzeko e Joaquin Correa.