Trevisani: «L’Inter ha bisogno di Lautaro Martinez. Spalletti? È la sua gara»

L’Inter domenica alle 18.00 giocherà contro il Napoli. Per Riccardo Trevisani di Sport Mediaset, i nerazzurri hanno bisogno di Lautaro Martinez ma indipendentemente da alcuni giocatori, Inter-Napoli sarà la gara di Spalletti

FONDAMENTALE − Trevisani non ha dubbi su Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez è fondamentale, ha deciso la partita tra Inter e Napoli del dicembre 2018. Partita incredibile quella e il Toro è da un po’ di tempo che si è ancorato. Non segna, l’Inter ne ha bisogno, non può segnare solo Edin Dzeko. Lautaro è rigorista, prima viene dal rigore scippato da Hakan Calhanoglu poi da quello sbagliato con Tatarusanu nel derby. Insomma, per Lautaro Martinez diventa fondamentale questa partita che gli ha sempre portato fortuna».

MANCA NEI BIG MATCH − Dall’altro lato, Trevisani parla di Osimhen e della sua scarsa vena realizzativa negli scontri diretti: «Nel Napoli, Victor Osimhen ancora non ha inciso in un big-match fondamentale perché è vero che il Napoli si aggrappa a lui, vince e gioca bene le partite ma poi conta anche il peso di determinati gol. Lui ne ha fatti anche di pesantissimi, ma non ancora in un big match».

SPALLETTI − A parte i giocatori, per Trevisani Inter-Napoli è la gara del tecnico toscano: «Questa però è la partita di Luciano Spalletti, lui ha preso un’Inter che non riusciva a beccare un campionato, che non riusciva ad andare in Champions League, l’ha presa e l’ha riportata alla dimensione che l’Inter cercava, cioè quella della Coppa dei Campioni. Oggi dopo essere stato fermo e pagato dall’Inter, torna a giocare contro l’Inter. Credo che voglia far bene per aver portato l’Inter in Champions League ma anche per come andata dopo».