Kessié-Inter? No (per ora), arrivederci in primavera! Due condizioni − CdS

La possibile storia d’amore tra Franck Kessié e l’Inter è tutt’altro che chiusa. Il club e l’agente si sono dati l’arrivederci a primavera 2023. Il club nerazzurro detta però due condizioni

RISPOSTE − Nonostante le smentite dello stesso agente Atangana (vedi articolo), Franck Kessié rimane ancora in orbita Inter. Il club ha incontrato nei giorni scorsi proprio il procuratore dell’ivoriano. Le porte di Appiano Gentile sono aperte per l’ex Milan ma bisogna rispettare due condizioni fondamentali: trasferimento esclusivamente in prestito e parte dell’ingaggio (6,5 milioni) pagato dal Barcellona. Atangana e l’Inter si sono dati l’arrivederci in primavera. Ci sono, al contempo, alcuni nodi da sciogliere. In primis c’è da capire la volontà del club blaugrana e se vorrà lasciar partire il giocatore dopo appena un anno. A ciò bisogna anche aggiungere le possibile resistenze personali dello stesso Barcellona dopo gli strascichi in Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno