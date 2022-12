Stankovic, Fabbian ed altri: ecco chi può tornare (e restare) all’Inter – TS

L’Inter ha diversi giocatori in prestito in giro per l’Europa. L’edizione odierna di Tuttosport, oltre ai possibili partenti (vedi articolo) si sofferma anche su chi può tornare e restare in nerazzurro

RESTARE – L’Inter ha diversi giovani interessanti sparsi fra Italia e resto d’Europa. Fra quelli che certamente hanno la chance di tornare e restare in nerazzurro c’è Giovanni Fabbian, che sta brillando in Serie B con la maglia della Reggina. In caso di promozione dei calabresi in Serie A potrebbe rimanere un altro anno in amaranto, altrimenti andrà a farsi le ossa in Serie A con un’altra squadra per poi rientrare alla base. Sempre in Serie B si tengono d’occhio le prestazioni di Franco Carboni, Mulattieri e Salcedo. Ottime sensazioni da parte di Satriano, che sta facendo bene con l’Empoli. Meno bene, invece, Pirola con la Salernitana. Fra i giovani all’estero è tenuto in grande considerazione Filip Stankovic, impegnato al Volendam.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini