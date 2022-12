L’Argentina va, Lautaro Martinez no: broncio e delusione. Problema − CdS

Ad oggi Lautaro Martinez è un problema per l’Argentina. L’attaccante dell’Inter non sta brillando in questo Mondiale e adesso rischia anche il posto da titolare. Contro la Polonia, la faccia è tutto in programma

PROBLEMA − Dalle lacrime di Romelu Lukaku (vedi articolo), al broncio di Lautaro Martinez con l’Argentina. I due principi dell’attacco dell’Inter non se la stanno passando certamente bene al Mondiale. Con il primo già uscito, sta al Toro portare in alto il vessillo nerazzurro. Ma ad oggi anche lui è stato un flop. Male contro Arabia Saudita e Messico, ingresso non all’altezza con la Polonia. Evidente il gol divorato nel finale. È stato un Lautaro Martinez uscito col broncio e deluso quello del 974 Stadium. Non si è nemmeno fermato a salutare i giornalisti argentini. Un fatto insolito perché i giocatori argentini sono molto rispettosi nei confronti dei tantissimi inviati al seguito della Selecciòn. Testa bassa e telefonino in mano. È un Toro da ritrovare. Inoltre, Lionel Scaloni potrebbe nuovamente escluderlo dalla formazione titolare nell’ottavo di finale contro l’Australia. Scalpita Julian Alvarez.

Fonte: Corriere dello Sport − Roberto Maida