Kessié-Inter, l’agente frena: «Franck non si propone né in Italia né altrove»

Franck Kessié può lasciare il Barcellona dopo appena sei mesi, si parla anche di Inter. Il suo agente però smentisce e anzi non ha dubbi sul futuro del centrocampista ivoriano

SMENTITE − Nelle ultime ore il nome di Kessié è circolato anche in orbita Inter (vedi articolo). Il suo agente, George Atangana, ha voluto fare chiarezza: «Franck non è mai stato felice come lo è adesso. Ha raggiunto un obiettivo che per molti calciatori rimane solo un sogno, cioè quello di giocare per il Barcellona e sfido chiunque a dire il contrario. Quando leggo certe notizie ho sempre la sensazione di trovarmi di fronte a qualcosa di irrealistico… Franck non è un calciatore che si propone né in Italia né altrove, non ha mai dovuto farlo in carriera. Il Milan è venuto a chiamarci quando eravamo all’Atalanta e il Barcellona ha fatto altrettanto. E ci tengo a chiarire una volta per tutte che oggi non è in programma una partenza da Barcellona, di conseguenza anche il ritorno in Italia è poco concretizzabile».

Fonte: Calciomercato.com − Pasquale Guarro