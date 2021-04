Fra le voci di mercato c’è quella che vede Kean nel mirino dell’Inter. L’attaccante del PSG, intervistato da Sky Sport dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League (vedi articolo), non esclude un addio ai parigini.

OCCASIONE REGALE? – Moise Kean è al PSG, ma il suo cartellino è di proprietà dell’Everton. L’attaccante italiano classe 2000, ex Juventus, fra le voci di mercato ha visto il suo nome accostato anche all’Inter. Dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League Kean non esclude un nuovo trasferimento: «Sul futuro non lo so. Io mi godo il momento, questo bellissimo momento. Adesso siamo in semifinale, ci sarà lavoro da fare sul futuro. Per ora sono concentrato qua, quello che sarà sul futuro non lo so».