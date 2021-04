Napoli-Inter, l’avvicinamento reale comincia oggi: doppia ripresa

Napoli-Inter si giocherà domenica alle 20.45. Per il posticipo della trentunesima giornata di Serie A entrambe le squadre riprendono gli allenamenti oggi, dopo due giorni di riposo.

NAPOLI-INTER, -4 – Riposo finito sia per Antonio Conte sia per Gennaro Gattuso. I due allenatori, dopo le vittorie di domenica rispettivamente contro Cagliari e Sampdoria, hanno dato due giorni liberi ai propri giocatori. La pausa è finita, da oggi si fa sul serio fra Appiano Gentile e Castel Volturno. Si avvicina la trentunesima giornata di Serie A, col big match in programma domenica alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Una partita che, come noto, per i nerazzurri spesso è stata tabù, visto l’1-3 del 6 gennaio 2020 ha interrotto una serie nera che in campionato durava addirittura dal 1997. Oggi riprendono gli allenamenti: l’avvicinamento a Napoli-Inter entra nel vivo.