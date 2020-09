Kante, non solo Inter: una richiesta “a sorpresa” anche in Premier League – Mirror

Kante è oggetto di desiderio di molti club e non si escludono colpi di scena proprio l’ultima settimana di calciomercato. Il Campione del Mondo come già noto piace ad Antonio Conte che lo ha già allenato ai tempi del Chelsea e potrebbe lasciare il club per trasferirsi altrove. Oltre l’Inter, riporta Mirror, ci sarebbe anche una richiesta a sorpresa di un altro top club in Premier League. Intanto Lampard non chiude a una sua cessione (vedi articolo).

ALTRA RICHIESTA – Kante piace ad Antonio Conte ma questo non è più un segreto. Da una parte l’Inter non ha mai smentito l’interesse esaltandone comunque le qualità, e dall’altra parte il Chelsea non ha mai chiuso veramente le porte. Da considerare inoltre i tanti milioni spesi sul mercato, motivo per cui potrebbe portare Abramovich a decidere di cedere anche il solo centrocampista francese giusto per riequilibrare l’economia del club. Il calciatore però ovviamente non piace solo all’Inter, ma secondo quanto riportato da Mirror sarebbe stato cercato anche dal Manchester United, che a sorpresa avrebbe già contattato il suo entourage.