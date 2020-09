Di Canio: “Conte si evolve per diventare grande. E ingoia qualche rospo”

Paolo Di Canio

Per Di Canio ci sono novità legate ad Antonio Conte. L’ex calciatore, compagno dell’allenatore dell’Inter ai tempi della Juventus, sostiene che rispetto alla passata stagione il tecnico nerazzurro stia cambiando i propri dogmi. Queste le sue parole nel corso di “Sky Calcio Club”.

IN CRESCITA – Paolo Di Canio valuta Antonio Conte dopo Inter-Fiorentina: «L’evoluzione del grande allenatore che vuole diventare ancora più grande. Cosa fa? Torna indietro sulle sue scelte rispetto allo scorso anno. Per arrivare all’obiettivo butta giù qualche rospo. Per esempio? Ivan Perisic non faceva parte del suo progetto, per caratteristiche e per modulo, e Radja Nainggolan perché vuole dei professionisti. Adesso, a meno che non succeda qualcosa, li terrà tutti perché deve togliersi qualcosa dell’essere rigido per arrivare all’obiettivo. Coi cinque cambi può sfruttare queste caratteristiche. Nel primo tempo ha faticato, c’era confusione».