Kante-Inter? Lampard glissa: “Molte voci, non posso commentare”

Condividi questo articolo

Photo 183390664

N’Golo Kante è uno degli obiettivi per il centrocampo dell’Inter. Frank Lampard, tecnico del Chelsea, intervistato a margine della sfida contro il West Ham, ha commentato le voci di mercato riguardanti i calciatori dei blues

VOCI – Queste le parole di Frank Lampard: «Rumors di mercat0? Non mi aspetto niente, sono nostri giocatori. Ci sono molte voci su certi giocatori ed anche altri, e ogni giocatore ha una situazione a sè e quella sarebbe una soluzione felice per il giocatore, per me e per il club. Sì, abbiamo una grande rosa, lo sappiamo, ma al momento i giocatori rimangono nostri e vedremo come andranno le cose con il passare del tempo. Ancora una volta sono voci, non posso parlare di queste cose, ma quando i giocatori sono nostri non è mia la posizione di speculare su quello che potrebbe essere».

Fonte: express.co.uk