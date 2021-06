Joao Mario, Villarreal pronto a dire sì a Inter e centrocampista: situazione

Joao Mario si starebbe avvicinando al Villarreal: il club spagnolo potrebbe pagare le cifre richieste dall’Inter e dal centrocampista.

CIFRE – Stando a quanto ha appreso ElDesmarque, il Villarreal sarebbe disposto ad accontentare sia l’Inter che Joao Mario per quanto riguarda le somme richieste dalla società italiana e dal giocatore.

RICHIESTA – Il club nerazzurro avrebbe abbassato le cifre fissate per la cessione del centrocampista da 10 a 8 milioni di euro, somme non offerte dallo Sporting CP, squadra in cui il portoghese ha militato in questa stagione. Quest’ultimo dunque penserebbe che i Leoes non abbiano fatto tutti gli sforzi possibili per ottenere il suo cartellino.

CESSIONE – Il club meneghino intenderebbe cederlo entro fine giugno, dunque questa potrebbe essere la settimana giusta per la cessione del giocatore alla società spagnola. Sul calciatore lusitano ci sarebbero anche il Nizza, lo Spartak Mosca e il Besiktas.

Fonte: ElDesmarque.com – Nacho Pérez