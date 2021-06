Joao Mario priorità Sporting CP, ma l’offerta è ancora insufficiente

Potrebbe essere una settimana importante per la cessione Joao Mario, sempre nel mirino dello Sporting CP dove si trova attualmente in prestito.

PRIORITÀ – Questa potrebbe essere una settimana importante per Joao Mario, Secondo quanto riportato da O Jogo, lo Sporting CP ha come priorità il giocatore, in questo momento in prestito tra le proprie fila. Il club portoghese intenderebbe dunque chiudere per il trasferimento del centrocampista di proprietà dell’Inter. Tuttavia al momento la proposta sarebbe ancora insufficiente.

Fonte: O Jogo – Frederico Bártolo/Rafael Toucedo