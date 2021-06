De Paola: «Presidenti riflettono. Allegri, Inzaghi e Sarri scelte al ribasso»

Paolo De Paola ha parlato dei diversi cambi di panchine nelle squadre di Serie A, tra cui quella dell’Inter, sulla quale è arrivato Simone Inzaghi.

RIDIMENSIONAMENTO – Queste le parole all’interno dell’editoriale del lunedì su “TMW Radio” da parte di Paolo De Paola sui cambi di allenatore in Serie A. «Quello che sta avvenendo su tutte le panchine è un ridimensionamento del mondo del calcio. In altre stagioni, a questo punto, parlavamo di grandi trasferimenti, invece adesso si parla solo di allenatori, che sono fumo agli occhi per i tifosi. L’economia del momento spinge i presidenti a fare altre riflessioni: non più al fuoriclasse che ti fa vincere le partite ma a un governante, chiamato a fare le nozze con ciò che la società gli mette a disposizione. Allegri, Inzaghi, Sarri: sono tutte scelte a ribasso per non far sforzi sui calciatori».