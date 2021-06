Joao Mario, oggi incontro decisivo tra l’agente e l’Inter: si lavora per l’addio

Secondo quanto riporta il periodico portoghese Record, l’Inter e un intermediario di Joao Mario, Federico Pastorello avrebbero in programma un incontro decisivo per facilitare l’acquisto a titolo definitivo da parte dello Sporting Lisbona. L’intesa non è lontana

FUMATA BIANCA IN ARRIVO – Joao Mario-Sporting Lisbona: ci siamo! Secondo il quotidiano portoghese Record, il club portoghese e l’Inter sarebbero vicinissimi all’intesa economica per la permanenza dell’ex nerazzurro a Lisbona, a titolo definitivo. L’accordo dovrebbe arrivare per una cifra vicina ai 7 milioni di euro (QUI ulteriori dettagli). Sempre secondo Record, oggi sarebbe in programma un incontro decisivo tra il club nerazzurro e uno dei rappresentanti del trequartista portoghese, Federico Pastorello, ma la strada sembra ormai tracciata. Dopo il tentativo di altre pretendenti estere, la volontà di Joao Mario farà la differenza.

Fonte: Record.pt