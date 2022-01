Inzaghi verso il rinvio come i dirigenti dell’Inter: tempistiche diverse – SI

Il ritorno di Zhang a Milano ha portato la prima riunione in presenza in sede all’Inter dopo oltre sette mesi (vedi articolo). C’è la possibilità di sbloccare a breve alcuni rinnovi: Sportitalia aggiunge anche il nome di Inzaghi.

PROLUNGAMENTO IN ARRIVO? – Anche Simone Inzaghi può rinnovare il suo contratto, assieme ai principali dirigenti dell’Inter. L’accordo definito poco più di sette mesi fa è in vigore fino al 30 giugno 2023, ma può essere esteso. A differenza di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, che dovrebbero prolungare in pochi giorni, secondo Sportitalia per Inzaghi se ne riparlerà a fine stagione. Ma la strada appare tracciata anche per l’allenatore.