ESCLUSIVA VIDEO IN – Inter, dirigenza in sede con Zhang. Tempo di rinnovi?

Il tanto atteso incontro a Milano tra la dirigenza dell’Inter e il numero uno Zhang è andato in scena. E ne seguiranno altri prima della ripartenza in direzione Nanchino. Oltre al tema mercato di gennaio, che verrà discusso in presenza del tecnico Inzaghi, spazio ai rinnovi del management. Di seguito quanto raccolto in esclusiva da Inter-News.it

PRIMO INCONTRO – Giornata importante in casa Inter, visto il ritorno a Milano del Presidente Steven Zhang (vedi articolo). Nel tardo pomeriggio la dirigenza nerazzurra si è incontrata con Zhang presso la sede del Club per fare il punto della situazione. Oltre al tema mercato, possibile che si sia discusso anche dell’argomento rinnovi. Non solo quello dei calciatori, a partire dalla priorità Marcelo Brozovic, ma proprio quello dei dirigenti stessi. Il management dell’Inter, infatti, aspettava l’arrivo di Zhang in Italia per mettere nero su bianco: sono pronti i contratti fino al 30 giugno 2024? Tra le 19:30 e le 20:00 sono andati via, tra gli altri, Alessandro Antonello, Piero Ausilio, Dario Baccin e Matteo Pedinotti, al primo incontro di presenza con Zhang dopo circa sette mesi. Così come l’allenatore Simone Inzaghi, non si è visto Beppe Marotta, almeno non all’uscita insieme agli altri dirigenti, probabilmente perché impegnato in prima persona nell’Assemblea odierna della Lega Serie A (vedi comunicato ufficiale, ndr). Di seguito il breve video realizzato in esclusiva dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci, all’uscita di alcuni protagonisti dalla sede nerazzurra.

