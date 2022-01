Julian Alvarez, agenti in Italia ma non per incontrare l’Inter: ecco chi c’è dietro – Sky

Julian Alvarez può rappresentare una novità in Serie A, anche se la concorrenza è tanta. Come appreso da Sky Sport, sul talento argentino al momento non è in pole l’Inter ma un’altra squadra italiana

CONCORRENZA INTERNA – L’attaccante argentino Julian Alvarez è uno dei talenti più interessanti dell’ultima generazione. Il classe 2000 in forza al River Plate è seguito da diversi club europei, compresi quelli italiani. L’entourage di Alvarez al momento si trova in Italia ma – secondo quanto raccolto da Sky Sport – non risultano incontri con l’Inter nei prossimi giorni. Anche perché le cifre per strapparlo al River Plate e portarlo in Italia sono molto alte. Lo stesso vale con il Milan, che segue Alvarez con la stessa attenzione dell’Inter. Il possibile incontro italiano è con la Fiorentina, che sul mercato sembra proprio non volersi fermare. A differenza di quanto ipotizzato in giornata (vedi articolo), la presenza degli agenti di Alvarez a Milano al momento non rappresenta una notizia confortante per le ambizioni dell’Inter.