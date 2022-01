Alvarez, agente a Milano: incontro con l’Inter in programma? – SM

Con l’arrivo di Steven Zhang a Milano (vedi articolo), si torna a parlare di mercato in casa Inter. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, Julian Alvarez potrebbe essere fra i colpi nerazzurri. Ma non solo.

MERCATO INVERNALE (E NON SOLO) – Notizia di queste ore è l’arrivo del Presidente nerazzurro Steven Zhang a Milano. Tra i temi che potrebbero scaldarsi c’è anche il mercato. Per esempio nell’immediato, con il chiacchierato arrivo di Lucas Digne all’Inter. Ma anche per il futuro. In questo caso il nome più caldo è quello di Julian Alvarez, giovane attaccante del River Plate su cui si è posato lo sguardo di diversi club europei. L’agente del giocatore è a Milano, non è da escludersi un incontro con gli uomini mercato nerazzurri.