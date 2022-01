Vidal, brutta notizia dal e per il Cile (ma ‘buona’ per l’Inter): maxi squalifica!

Vidal non potrà prendere parte alle prossime partite del Cile, che rischia di non qualificarsi ai prossimi Mondiali. Il centrocampista dell’Inter paga pesantemente il brutto intervento che gli è costato l’espulsione nell’ultima partita con la propria Nazionale

MAXI SQUALIFICA – Brutte notizie per la Nazionale Cilena in vista delle Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, in programma a cavallo tra gennaio-febbraio e fine marzo. L’interista Arturo Vidal è stato squalificato per tre dopo l’espulsione diretta rimediata per il brutto fallo contro l’Ecuador (vedi video). Il centrocampista dell’Inter salterà tre delle ultime quattro partite in programma. Nello specifico, Vidal non potrà scendere in campo come già previsto contro l’Argentina, ma anche contro la Bolivia e soprattutto il Brasile. A riportarlo è il portale cileno La Tercera. In questo modo, il numero 22 nerazzurro tornerà a disposizione solo per l’ultima giornata contro l’Uruguay. Da capire se il Cile farà ricorso per chiedere una riduzione della squalifica, magari da tre a due giornate, per avere Vidal in campo in Brasile. Una brutta notizia per Vidal e per il Cile, un po’ meno per l’Inter, che sicuramente risparmierà un viaggio internazionale (quello di fine gennaio-inizio febbraio, ndr) al suo centrocampista classe ’87. Una “buona” notizia, quindi…