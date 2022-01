Serie A, 21ª giornata confermata: solo 2 rinvii e forse 1 slittamento. Inter-Lazio OK

Serie A in campo ma solo se senza ulteriori restrizioni. La situazione cambia di minuto in minuto. Secondo quanto appreso da Sportitalia, al momento la prossima giornata è confermata, almeno all’80%. Nessun problema per Inter-Lazio, in attesa di ulteriori novità

GIORNATA CONFERMATA – Il prossimo weekend di Serie A va verso la conferma ma con un asterisco, che comunque non fa ben sperare. Infatti, come raccolto da Sportitalia, si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei tifosi allo stadio. E a giudicare dalle ultime novità che giungono dopo il colloquio tra Governo e FIGC (vedi articolo, ndr), qualche rischio di restrizione c’è. Eccome. Al momento nella 21ª giornata di Serie A salterebbero solo due partite per COVID-19: Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta. Va verso l’OK Hellas Verona-Salernitana, così come Torino-Fiorentina, che però potrebbe slittare da domenica a lunedì. Nessun problema, quindi, per Inter-Lazio di domenica sera. Si attendono, comunque, ulteriori novità nelle prossime ore.