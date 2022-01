Bremer, derby di mercato Inter-Milan col Torino. Ma non immediato – Sky

Bremer del Torino sarà protagonista di un derby fra Inter e Milan, ma non ora. Di Marzio, nella puntata di stasera di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha fornito una breve novità dopo il ritorno di Zhang a Milano di oggi (vedi articolo).

LE OPZIONI – Così Gianluca Di Marzio: «Non abbiamo parlato in questi giorni di Gleison Bremer del Torino, perché non vuole venderlo in questo mercato di gennaio. Ma attenzione all’asta che si scatenerà a giugno per lui, con Milan e Inter che sono molto interessate al giocatore. Prima richiesta trenta milioni per giugno, la volontà di questi club è di prenderlo magari intorno ai venti milioni più bonus».