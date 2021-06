Inter vicina a Radu: Inzaghi ha un ruolo preciso per il suo fedelissimo – Sky

L’ultimo nome accostato all’Inter è quello di Stefan Radu. Il difensore rumeno della Lazio è in scadenza di contratto ed è un fedelissimo di Simone Inzaghi, che avrebbe un’idea precisa sul ruolo del suo difensore.

Si affaccia un nome nuovo per la difesa dell’Inter, quello di Stefan Radu. Il difensore rumeno è in scadenza di contratto con la Lazio e le trattative per il rinnovo sembrano essere giunte a un punto morto, col giocatore che sembra destinato a lasciare Roma. Secondo Gianluca Di Marzio l’idea sarebbe presa seriamente in considerazione in casa Inter. Radu prenderebbe il posto di Kolarov nella rosa nerazzurra e il tecnico Simone Inzaghi, di cui Radu è un fedelissimo, avrebbe proprio intenzione di collocare il giocatore come prima riserva di Alessandro Bastoni come terzo di sinistra nella difesa a 3.