Contatti continui tra Cagliari e Inter: si cerca soluzione per Nainggolan – SM

I temi di mercato continuano a monopolizzare l’attenzione in casa Inter. Oltre alla nota problematica di dover molto probabilmente cedere un big per sistemare i bilanci messi a dura prova dalla pandemia, si ragiona anche sulle operazioni minori, quelle atte a sfoltire la rosa di giocatori fuori dal progetto per alleggerire il monte ingaggi. Tra questi Radja Nainggolan che, anche con Simone Inzaghi, non sembra destinato ad avere un futuro nell’Inter. La prima scelta del giocatore è restare a Cagliari e per questo, secondo “Sport Mediaset”, sono continui i contatti tra l’Inter e il club sardo per risolvere una situazione che comunque, visto anche il “peso” di Nainggolan nei bilanci e le scarse disponibilità economiche del Cagliari, sembra essere abbastanza complicata e probabilmente verrà risolta con un complicato incastro di contropartite tecniche.