Inter sempre più croata ma le richieste di Brozovic e Perisic sono alte – SM

Inter impegnata a negoziare i nuovi contratti di Brozovic e Perisic, che il 1° luglio 2022 rischia di essere liberi e lasciare la Milano nerazzurra a parametro zero. I due nazionali croati restano al centro del progetto nerazzurro, ma serve uno sforzo economico

LEADER CROATI – L’Inter vuole strappare il sì dei suoi calciatori croati in scadenza di contratto. Di contro, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic vogliono strappare l’ultimo grande rinnovo contrattuale della loro carriera. E sebbene la fiducia sia in aumento, come confermato dall’AD Sport Beppe Marotta (vedi dichiarazioni), le richieste economiche non lo sono certo di meno. Come riportato da Sport Mediaset, i rispettivi entourage chiedono 6 milioni di euro netti all’anno. Tutti e due sono indispensabili per l’Inter presente e anche per quella futura. E non sono facilmente sostituibili. Soprattutto il perno centrale Brozovic, che non ha un’alternativa in rosa, come si può tranquillamente notare oggi dato che è squalificato per Inter-Sassuolo (vedi probabili formazioni). L’acquisto di Robin Gosens a sinistra, invece, può solo tamponare l’eventuale addio di Perisic… La fumata bianca per l’Inter sempre più croata arriverà a breve?