Depay-Inter, sondaggio per l’attaccante: concorrenza italiana. La situazione

Memphis Depay sarebbe finito nel mirino dell’Inter: sondaggio da parte del club nerazzurro per l’attaccante olandese del Barcellona.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sport, Memphis Depay potrebbe lasciare il Barcellona. Il suo destino potrebbe essere in Italia, visto che già alcuni club avrebbero effettuato un sondaggio, purché la partenza dalla società blaugrana sia quasi con la “carta de libertad”. L’attaccante olandese spererebbe dunque di lasciare i catalani quasi a costo zero. Dalla Francia è stato segnalato un possibile ritorno del giocatore al Lione. Tra le squadre del nostro Paese che avrebbero effettuato un sondaggio ci sarebbero l’Inter, il Milan e la Juventus per ingaggiarlo a giugno. Il calciatore potrebbe essere attratto da un’avventura in Italia in un club di altissimo livello. A fine stagione arriverà la decisione, ma tutto sembra portare ad un addio dell’attaccante olandese al club spagnolo.

Fonte: Sport.es – Lluis Miguelsanz