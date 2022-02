Inzaghi senza Brozovic cambia il vertice tattico dell’Inter: focus più avanzato

Inzaghi non ha un vice-Brozovic in rosa, pertanto può solo provare a tamponare l’assenza del croato in mezzo al campo. La scelta del sostituto in Inter-Sassuolo sicuramente non sarà casuale ma la principale riflessione va fatta sul tipo di approccio alla partita

CAMBIO DI VERTICE – La squalifica di Marcelo Brozovic apre il casting per il posto vacante davanti alla difesa. Il favorito sembra essere Nicolò Barella (vedi probabili formazioni), che lascerebbe la sua zolla da mezzala destra a un panchinaro (Roberto Gagliardini è in vantaggio su Arturo Vidal). In questo modo Hakan Calhanoglu continuerebbe a giocare da mezzala sinistra, sebbene per caratteristiche sia il vice-Brozovic ideale in cabina di regia. Una scelta precisa, quella di Simone Inzaghi, che è più che altro concettuale. L’Inter senza Brozovic è pronta a cambiare filosofia di gioco e quindi di manovra. Dal vertice basso al vertice alto, che in questo caso sarà Alexis Sanchez, schierato in attacco. Contro il Sassuolo il 3-5-2 inzaghiano con Brozovic basso (3-1-4-2) è pronto a trasformarsi in 3-5-1-1 senza il croato ma con Sanchez alto?